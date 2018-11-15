الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني بنجاح ألبومه "عيش بشوقك" في "كايرو فيستيفال سيتي".. الجمعة

وقع اختيار الميجا ستار تامر حسني على الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني" أو"x-creavation " لتنظيم حفله الذي من المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة بساحة مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالقاهرة الجديدة .





جاء اختيار تامر لـ "إسلام ومحي وعمر" لتنظيم الحفل عقب اقتناعه بهدفهم وفكرتهم وهو الاحتفال بنجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بالقاهرة وسط جمهوره وفي مكان لم يسبق أن قدم به حفلات من قبل وهو ساحة مول "كايرو فيستيفال سيتي".





ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجأت لصناع البوم "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعًا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





وتشهد تجهيزات الحفل الآن قيام تامر فوزي بتصميم أضخم مسرح تم انشائه بالمكان ومزود بالعديد بوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل بطريقة تضفي المزيد من أجواء التشويق والاثارة للجمهور بالاضافة الى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري .



