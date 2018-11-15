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الإصابات تضرب نجوم مانشستر سيتي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
الإصابات تضرب نجوم مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 

أعلن نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي عن ذهاب اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي إلى دكتور كوجات في برشلونة للكشف عن موضع إصابته التي تعرض لها في مران الفريق.

 

وتطلبت حالته إجراء عملية طارئ، وسوف يجري هذة العملية يوم الأربعاء، وحتى الآن لم يتحدد بشكل رسمي موعد غياب اللاعب عن الملعب.

 

وذكرت تقارير إنجليزية إن الظهير الأيسر الفرنسي سوف يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهرين إلي شهرين ونصف علي الأقل.

 

 

 

 

 

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