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أستاذ علم اجتماع: زواج القاصرات انحراف كبير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:08 ص
أستاذ علم اجتماع: زواج القاصرات انحراف كبير
الدكتور نبيل السمالوطى
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نعيم يوسف
 
اعترض الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، على زواج القاصرات بحجة "نسترها".

وشدد "السمالوطي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، على أن زواج القاصرات انحراف قانوني كبير، لأن القانون يحدد سن الزواج بـ18 سنة.

ولفت إلى أنه كان يعمل بدول الخليج، وشاهد طفلة مصرية عمرها 16 عام، تم تزويجها من رجل عمره 80 سنة، وبعد سفرها للخليج اكتشفت أنه متزوج من 3 سيدات أخريات، وبالتالي فهي أصبحت خادمة.

وأشار إلى أن الفتاة كانت تريد العودة إلى مصر ولكن ذلك لن يحدث إلا بموافقة ولي الأمر وهو الزوج في هذه الحالة.
المزيد عن: وائل الإبراشي قاصرات زواج جامعة الأزهر الدكتور نبيل السمالوطى
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