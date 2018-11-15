فاروق فلوكس يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مفاجأته بعقد قران ابنه على هنا شيحة





أوضح الفنان فاروق فلوكس، أن قصة حب نجله النجم أحمد وهنا شيحة بدأت منذ تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك" لموسمه الثاني، لافتًا إلى أنه تفاجأ بهذا الأمر مثل مثل الجمهور.





وأضاف فاروق، في تصريح لـ"الفجر الفني" قائلًا: "أحمد قبل عقد القران بيوم جه البيت وقالي بابا بكرة الساعة ٧ جهز نفسك علشان أنا وهنا هنكتب كتابنا".





وأشار فلوكس، إلى أنه أصبح واعي ومسئول عن تصرفاته ولا يستطيع أن يلومه.





وامتدح فلوكس، هنا شيحة، مؤكدًا أنها فنانة مميزة إضافة إلي ذلك أنها ونجله يحبان بعضها البعض بقوة ولذلك يتمني لهما حياة سعيدة مليئة بالنجاح.







