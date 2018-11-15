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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق حركة الملاحة بمطار الكويت "احترازيًا"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق حركة الملاحة بمطار الكويت احترازيًا
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعليق حركة الملاحة بمطار الكويت "احترازيا"، بسب سوء الأحوال الجوية.
 
وقالت الإدارة، إنه تم "تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين الدولي والدمام (بالسعودية) ودبى الدولي (بالإمارات)".

ونقلت الوكالة عن نائب المدير العام لشئون مطار الكويت في إدارة الطيران المدني، فهد الوقيان، إنه "تم تحويل الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي نظرا لسوء الأحوال الجوية إثر كثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم إغلاق بعض الطرق بالكامل وتحويل مسار المركبات وذلك لوجود تجمعات مياه خطرة.

وأطلقت وزارة الإعلام تحذيرات عدة للمواطنين والمقيمين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

المزيد عن: مطار الكويت احوال جوية أمطار
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