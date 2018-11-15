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شروط الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:38 ص
شروط الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدكتورة نيفين جامع
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الشروط الخاصة بالحصول على قرض بسيطة وليس صعبة كما يتخيل البعض.

وأضافت "جامع" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن الشروط هي أن يكون الشخص يبلغ 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، ولكن لا يشترط الحصول على مؤهل، وأدى الخدمة العسكرية أو لديه إعفاء أو تأجيل، وأن يكون حسن السمعة.

وتابعت، أنهم يعدون باستمرار دورات لمحو الأمية، ومن يقيم مشروع لابد وأن يكون لديه الحد الأدنى للقراءة والكتابة.
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