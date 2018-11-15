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حظك اليوم برج السرطان الخميس 15 نوفمبر 2018

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
حظك اليوم برج السرطان الخميس 15 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك

وحظك اليوم لبرج (برج السّرطانمن 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                  

برج السّرطان:           

طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جدًا بالنسبة لك . لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك. فكر في الأمور بعناية وبهدوء                        

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