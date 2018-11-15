هاني شاكر لـ"الفجر الفني": هذا شرط تنازلي عن "الموسيقيين" لإيمان البحر.. وشريف منير أنقذني من حمو بيكا وشطة!

يصبح الأمر مربكًا إذا وقفت أمام فنان يصنف ضمن قائمة "الميجا ستار" ليس فقط لشهرته بأمير الغناء العربي، ولكن أيضًا لما له من تاريخ فني مميز يزيد عن الـ 600 أغنية، خاصة وأن أغلب هذه الأغنيات لا تزال راسخة في أذهان أجيال كثيرة، وحينها تصير كل الكلمات عاجزة عن اعطاؤه حقه في الوصف والتعبير.

النجم الدائم السطوع "هاني شاكر"، والذي كان للفجر الفني لقاء مميز معه، تحدث فيه عن عودة القديرة ماجدة الرومي للغناءفي الأوبرا المصرية بعد ١٥ عامًا من الغياب وكذلك تأثير السوشيال ميديا علي ظهور مدعيين المواهب، وإلي نص الحوار:





في البداية حدثنا عن رأيك في إحياء النجمة اللبنانية ماجدة الرومي الليلة الختامية من مهرجان الموسيقى العربية؟

على المستوى الشخصي سعيد بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية فوجودها علي أرض مصر يعد إضافة كبيرة ليس للمهرجان فقط بل للفن والغناء بصفة عامة وأتمنى ألا تنتهي هذه المشاركات خاصة وان ماجدة الرومي فنانة لها ثقل وتاريخ زاخر.





هل خططت النقابة لاستضافة ماجدة الرومي وهل تم عقد لقاءات معها؟

لم تجرى معها أي لقاءات حتي الآن ولكن أكيد نتمني أن تستمر في تقديم حفلات بمصر لأنها مطربة كبيرة وصوتها مميز وعظيم.





أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة حول مطربي المهرجانات فما هو دور "الموسيقيين" لمنع حفلاتهم؟

النقابة ليس لديها أي سلطة قضائية لمنع هؤلاء الأشخاص، وكذلك فالأماكن التي يغنون بها، تعد خارج سيطرة النقابة، ولكننا نطالب دائمًا باعطاء النقابة حق السلطة القضائية ليصبح لدينا القدرة على محاسبة من يقوموا بالغناء في الشارع.





ما رأيك في الأزمة التي اندلعت بين حمو بيكا ومجدي شطا، كأبرز مطربي المهرجانات؟

برغم أن هناك اختلاف كبير بين الموسيقي التي نشأنا عليها وبين اللون الذي يؤديه مجدي شطا وحمو بيكا، إلا أنني بعد تواصلي مع النجم شريف منير والذي أخبرني بما حدث من عدم نزول مجدي لاحياء حفلته في المطرية بعدما أعلن حمو ذلك بهدف الاستيلاء على "فانز" شطا، إلا أنني - قالها ضاحكا: "شعرت بالآسى عليهما".





في رأيك كيف ساهمت السوشيال ميديا عامل في انتشار هذه الظاهرة؟

السوشيال ميديا ليس لها ضابط ولا رابط وتعد منصة مفتوحة لأي شخص يفعل ما يشاء ويغني ما يشاء وبرغم مميزاتها الكثيرة إلا أننا نعاني من عيوبها أكثر من فوائدها.





يصرح إيمان البحر درويش دائمًا باأه النقيب الرسمي للموسيقيين فما تعقيبك على مثل هذه التصريحات؟

النجم إيمان البحر درويش حر تمامًا فيما يفعله، وما يقوله وعلى كل المستويات ليس لدي اي مشكلة معه، فهو الأخ والصديق الذي اعتز به علي المستوي الانساني، وإذا توافر لديه اي اثبات بأنه النقيب فسأسلم له النقابة، ففي النهاية كلانا يهدف لخدمة النقابة والأعضاء وكذلك الجمعية العمومية.





كيف تطورت أزمة الفنان محمد رمضان مع النقابة؟

قام رمضان، بإعادة توفيق أوضاعه حيث كانت أزمته تتلخص في عدم حصوله على تصريحات من النقابة قبل طرح أعماله.





أخيرا حدثنا عن أزمة الفنانة شيرين مع شركة نجوم ريكورزد؟

في رأيي شيرين صوت مميز وفنانة شاطرة ولكن أوضعها مع شركة نجوم ريكوردز صارت تنظر داخل المحكمة الاقتصادية، ومن ثم فليس لدينا أي قدرة للتدخل طالما عرضت الأزمة امام القضاء للبت فيها ولكنني أتمنى أن تُحل المشكلة في القريب العاجل.



