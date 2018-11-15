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شوبير: اتحاد الكرة أنصف أندية الغلابة ولم ينظر لأسماء الفرق الكبرى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
شوبير: اتحاد الكرة أنصف أندية الغلابة ولم ينظر لأسماء الفرق الكبرى
احمد شوبير
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عمرو مصطفى
 

أكد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة يتعرض للهجوم دائما لأنه "مالوش ظهر" مثل الأهلي والزمالك.

 

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "اتحاد الكرة أنصف نادي نبروه في أزمته مع سموحة بشأن اللاعب عبد الله بكري وكذلك الوضع مع نادي النجوم ضد النادي الإسماعيلي بعد إعارة إبراهيم حسن لاعب الدراويش للزمالك".

 

وأضاف: "اتحاد الكرة أنصف أندية الغلابة ولم ينظر لأسماء الفرق الكبرى وفعل العقود".

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