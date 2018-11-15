شاهد.. مياه الأمطار تتساقط من سقف مطار الكويت





ودعت الإدارة العامة للدفاع المدنى الكویتي، المتضررین من المواطنین والمقیمین لاستقبالھم فى مقار الإیواء فى جمیع محافظات الكویت وذلك من خلال اتصالھم على رقم الھاتف (1804000).

وقال الناطق الرسمى باسم لجنة الدفاع المدنى العقید جمال الفودرى لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إن المقار مجھزة بالكامل لإیواء المتضررین من جراء الأمطار الغزیرة التى تشھدھا البلاد حالیا.







تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد تأثر مطار الكويت بالأمطار، حيث تساقطت المياه من سقف المطار.