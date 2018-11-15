سليمان: جنش أفضل حارس مرمى هذا الموسم

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن جنش حارس مرمى الزمالك أفضل حارس مرمى بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وقال سليمان خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى : "جنش أخطائه تكاد تكون معدومة وتسبب في فوز الزمالك بالعديد من المباريات أبرزها الهلال السعودي وآخرها الانتاج الحربي بالدوري".

وأضاف : "جنش يفتقد عنصر الخبرة الدولية ولكن إذا استمر بهذا التألق مع الزمالك من المؤكد أنه سيحصل على فرصة المشاركة مع المنتخب في المباريات المقبلة".