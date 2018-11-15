"الداخلية" تنجح في إنقاذ سيدة ضلت الطريق وتعثرت سيارتها بصحراء القاهرة الجديدة

أنقذت شرطة النجدة سيدة، بعد أن ضلت الطريق بصحراء القاهرة الجديدة وإنزلاق وتعثر سيارتها بالرمال حيث قامت باستقلالها من إحدى المولات التجارية بشارع التسعين وبصحبتها كلا من أبنائها (آدم 4 سنوات، فريدة 3 سنوات) مستخدمة تطبيق خرائط جوجل للعودة لمنزلها بالمقطم إلا أنها فوجئت بتعثر سيارتها ووجودها في مكان لا تعلمه.





وبإخطار اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية والمعدات اللازمة لإغاثة السيدة وأطفالها حيث تم التواصل معها ومن خلال تطبيقات GPS أمكن العثور على السيارة رقم د ص ط 1926 مصر ماركة كيا سيراتو بمنطقة الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة قيادة السيدة نورا ش . م صيدلانية ومقيمة بالمقطم وبصحبتها أبنائها متعثرة بالرمال.





وعلى الفور تم العمل على إعادة سيارتها للطريق الأسفلتي وإخراجها من الرمال، حيث قدمت المذكورة الشكر لوزير الداخلية وضباط وأفراد الدورية الأمنية التي قامت بإغاثتها على جهودهم وعلى تلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الإسلوب الراقي والمتميز.



