طارق سليمان: خسارة الأهلي أمام الترجي صدمة كبيرة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن خسارة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا جاء بمثابة صدمة قوية لجماهير القلعة الحمراء.

وقال سليمان خلال حواره مع برنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الصدمة جاءت بسبب أداء لاعبي الأهلي في لقاء الإياب أمام الترجي وبعد نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية ورغم ذلك خسر في الإياب وفقد اللقب".

وأضاف: "عشت تلك الأجواء الحزينة العام الماضي بعد الخسارة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وإذا كان حزن الجماهير كبير فإن حزن الجهاز الفني يكون أكبر لخسارة اللقب في آخر محطة".