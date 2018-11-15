هشام إبراهيم: التقارير عن الاقتصاد المصري تؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح



وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الحكومة تضع مشكلة الدين العام نصب أعينها، وسيكون هناك اجراءات حاسمة لذلك، وسيكون هناك حصار للدين العام.



وتابع أستاذ التمويل، أن زيادة الدين العام أمر طبيعي لأن مصر في مرحلة بناء، وهناك إعادة تأهيل للاقتصاد، وقطاعات البترول والبنية التحتية استنزفت جزء من الدين.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التقارير الصادرة بشأن الاقتصاد المصري تؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح، والنشاط الاقتصادي يتحرك بشكل جيد.