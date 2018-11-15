أسلم بسببها اثنين للزواج بها.. معلومات عن سميرة أحمد في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة سميرة أحمد، اليوم الخميس بعيد ميلادها الثمانين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنها.

١- ولدت سميرة أحمد إبراهيم خضر في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٣٨، قي محافطة أسيوط.





٢- لديها سبع أشقاء، من بينهم الفنانة خيرية أحمد.





٣- دخلت عالم التمثيل في عام ١٩٥١، وقامت بالعديد من الأدوار الصغيرة في أفلام منها: "شم النسيم".





٤- تعرفت على المنتج اللبناني بطرس زريبات أثناء تصوير فيلم "شم النسيم" وتزوجت منه بعد إشهار إسلامه.





٥- اشتهرت بأداء الأدوار المركبة، ومن أهم أفلامها: "الخرساء"، و"قنديل أم هاشم"، و"العمياء"، "وداعًا يا ولدي"، و"عالم عيال عيال".





٦- اتجهت للتلفزيون، وقام ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة، أشهرها: "أميرة في عابدين"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا ورد مين يشتريك".





٧- تزوجت من الكاتب وجيه نجيب، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة جليلة، وبعده تزوجت من المنتج أديب جابر.





٨- متزوجة حاليًا من المنتج الفني صفوت غطاس، والذي أشهر إسلامه للزواج منها، كما أنه يصغرها في السن.





٩- قدمت أخر مسلسل لها بعنوان "ماما في القسم" في عام 2010 مع محمود ياسين.



