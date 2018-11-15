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أسلم بسببها اثنين للزواج بها.. معلومات عن سميرة أحمد في عيد ميلادها

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:46 ص
أسلم بسببها اثنين للزواج بها.. معلومات عن سميرة أحمد في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة سميرة أحمد، اليوم الخميس بعيد ميلادها الثمانين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.


١- ولدت سميرة أحمد إبراهيم خضر في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٣٨، قي محافطة أسيوط.


٢- لديها سبع أشقاء، من بينهم الفنانة خيرية أحمد.


٣- دخلت عالم التمثيل في عام ١٩٥١، وقامت بالعديد من الأدوار الصغيرة في أفلام منها: "شم النسيم".


٤- تعرفت على المنتج اللبناني بطرس زريبات أثناء تصوير فيلم "شم النسيم" وتزوجت منه بعد إشهار إسلامه.


٥- اشتهرت بأداء الأدوار المركبة، ومن أهم أفلامها: "الخرساء"، و"قنديل أم هاشم"، و"العمياء"، "وداعًا يا ولدي"، و"عالم عيال عيال".


٦- اتجهت للتلفزيون، وقام ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة، أشهرها: "أميرة في عابدين"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا ورد مين يشتريك".


٧- تزوجت من الكاتب وجيه نجيب، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة جليلة، وبعده تزوجت من المنتج أديب جابر.


٨- متزوجة حاليًا من المنتج الفني صفوت غطاس، والذي أشهر إسلامه للزواج منها، كما أنه يصغرها في السن.


٩- قدمت أخر مسلسل لها بعنوان "ماما في القسم" في عام 2010 مع محمود ياسين.


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