لاعب مانشستر سيتي يداعب مستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج

داعب اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

وكتب ميندي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " الركبة الآخرى كانت غيورة، لكن العملية سارت بشكل جيد وكل شيء جيد الآن".

وتابع : "سأعود قريباً ياشباب عليكم فقط أن تجدوا "قائد" جديد لـ فريقكم في الفانتازي لـ بعض المباريات القادمة حتى عودتي".