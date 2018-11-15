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عاجل.. تعرف على مدرب الأهلي الجديد (مفاجأة)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:17 ص
عاجل.. تعرف على مدرب الأهلي الجديد (مفاجأة)
كارتيرون ومحمد يوسف
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الفجر الرياضي
 

دخل علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة، ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتولي منصب المدرب العام بالقلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة بعد أن قدم استقالته من تدريب سموحة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن علي ماهر دخل ضمن الأسماء المطروحة للظفر بمنصب المدرب العام في الجهاز الفني للأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والتي من بينها سمير كمونة، وعادل عبد الرحمن النجمين السابقين للأهلي.

 

وينوي الأهلي الدفع بوجوه جديدة في الجهاز الفني، خاصة بعد السقوط بدوري أبطال إفريقيا وخسارة اللقب لصالح الترجي الرياضي التونسي، الأمر الذي دفع مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب لإتخاذ بعض القرارات والتي كان من ضمنها إحداث تعديلات وتغييرات في الجهاز الفني.

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