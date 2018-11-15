"التضامن" تشكل غرفة عمليات لمتابعة متضرري الأمطار بأسيوط





تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أثار سقوط أمطار غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، ورفعت درجة استعداد إدارات الإغاثة بكافة المديريات.





ووجهت بتشكيل غرفة عمليات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، بعد ورود معلومات حول انهيار بعض المنازل بمركز أبنوب.





صرحت الدكتورة فاطمة الخياط وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات وتم توجيه فريق عمل بمركز الإغاثة بالمديرية إلى عزبة سعيد لحصر الخسائر وتقديم أوجه الدعم للأهالى حيث تم الدفع بمهمات الإغاثة للعزبة وهى والخيام والأسرة والبطاطيين محملة على 3 سيارات نصف نقل من مركز الإغاثة بالمديرية.





كما قامت جمعية الأورمان بتقديم 250 لحاف للأسر المضارة ومن المقرر اتخاذ اللازم نحو اقامة مخيم للايواء بجوار مدرسة العزبة بقرية المعابدة لتوفير إقامة عاجلة للاسر التى انهارت منازلها وتوفير سبل الدعم والرعاية لها، كما ستقوم المديرية باجراء الابحاث الاجتماعية اللازمة لدراسة سبل تقديم كافة المساعدات وبرامج الدعم للأسر.



