اليوم.. حاتم عبد العزيز يفتتح التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بمستشفى ههيا





يفتتح الدكتور حاتم عبد العزيز أمين الشئون المالية والإدارية بحزب مستقبل وطن بالشرقية، التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بمستشفى ههيا المركزي.





ومن المقرر أن يتم تنظيم حملة للتبرع بالدم لبنك الدم بمستشفى ههيا غدا الخميس ابتداءً من الساعة الثانية ظهرا، وذلك لتوفير الدم الأمن للمرضى المترددين على المستشفى.





الجدير بالذكر أن حاتم عبد العزيز، هو أول من دعم مشروع بنك الدم في ههيا، حيث قدم دعما معنويا وماديا، ومن المقرر أن يكون أول المتبرعين بالدم اليوم.





وبنك الدم في مستشفى ههيا يحتوي على مكونات دم آمنة لمرضى المستشفى، من خلال استخدام أحدث التقنيات، كما يدعم بنك الدم برامج الأبحاث والتثقيف ويوفر المعرفة والدعم للعاملين في المجال الطبي ومجالات أخرى بالمستشفى ويقدم الخدمات المرتبطة بجمع منتجات الدم ومعالجتها وتخزينها ونقلها.



