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تداول صورة نادرة لفريد الأطرش برفقة عائلته

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
تداول صورة نادرة لفريد الأطرش برفقة عائلته
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وكالات
 
انتشرت صورة جديدة عبر الانترنت، تظهر الفنان الراحل فريد الأطرش برفقة كل من أخته، الفنانة أسمهان، ووالدته، المغنية علياء المنذر، وأخوه الأصغر، فؤاد الأطرش.

وتظهر الصورة والدة الفنان الراحل، علياء المنذر، التي تميزت بصوتها العذب الذي ورثته لجميع أبنائها، في حين تزوجت من الأمير فهد الأطرش، الذي كان أحد أشهر الزعماء في محافظة السويداء السورية.

هذا وأنجبت الراحلة علياء 5 أطفال من زواجها، هم: أنور وفريد وفؤاد ووداد وآمال (أسمهان).

وبعد وفاة زوجها عام 1925، اضطرت علياء إلى السفر مع ثلاثة من أطفالها إلى القاهرة، التي استقرت فيها هربا من بطش الفرنسيين في سورية، حيث كان زوجها من أشد المناضلين ضد الفرنسيين في "جبل الدروز".
تداول صورة نادرة لفريد الأطرش برفقة عائلته
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