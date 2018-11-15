تعرف على أنشطة "مستقبل وطن" بالمحافظات

قام حزب مستقبل وطن، بعدد من الأنشطة بالمحافظات المختلفة وفيما يلي نعرض لهذه الأنشطة:-

ففي القاهرة قام بأعمال رفع كفاءة وتطوير نفق النصر بالبساتين وتوقيع بروتوكول مع مستشفى الرازي الخيرية بالمقطم لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بأسعار مخفضة.

وفي محافظة الجيزة، أقام منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بأوسيم وجزيرة محمد بالوراق وإمبامبة والعجوزة والدقي وشارع البحر الأعظم وأبوالنمرس.

وفي الإسكندرية، أقام منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسار مخفضة بشارعي المعهد الديني والوحدة المحلية بمنطقة المنتزة.

وفي البحيرة ، أقام منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشارع البحر بمدينة رشيد فضلا عن منافذ لبيع اللحوم والداجن بأسعار مخفضة، بقريتي نبيل الوقاد وأحمد عرابي بمركز بدر أمام المزلقان البحري بحديقة الكوم حمادة.

وفي كفر الشيخ نظم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم أمام مسجد سيدي سالم بمدينة كفر الشيخ.

وفي محافظة الشرقية سيتم سداد مصروفات 200 طالب من غير القادرين بمدرسة بلبيس الابتدائية، فضلاً عن ندوة دينية بعنوان "سيرة الرسول" بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وتم توزيع 500 علبة حلوى مجاناً فى محافظة دمياط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمنطقة مساكن مبارك فى دمياط الجديدة.

وتم تنظيم قافلة بيطرية من قبل الحزب بالإسماعيلية، للكشف على عدد من رؤوس الماشية، وتقديم الأمصال اللازمة، وذلك بقرية الكوع التابعة لمركز القصاصين، وفى مركز شباب الشهيد خيرى بالقنطرة غرب، سيتم تخصيص قافلة طبية للكشف على المواطنين.

وفي السويس أقام منفذاً لبيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بحى الأربعين.

كما شهد مركز الفشن بمحافظة بنى سويف إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما تم تنظيم احتفالية بمناسبة المولد النبوى فى قاعة ليلتى، أعقبها افتتاح مقر الحزب فى بنى سويف بحضور قيادات الحزب.

وفي الفيوم تم تنظيم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال، وذلك بقرية بنى صالح بالمحافظة.

أما في محافظة المنيا، فتم تنظيم احتفالية كبرى للاحتفال بالمولد النبوى، بقاعة مكتبة مصر بمدينة المنيا بحضور قيادات الحزب.

وفي الدقهلية، يقيم الحزب اليوم ندوة حول حروب الجيل الرابع بقاعة مجلس مدينة المنصورة بحضور قيادات الحزب.

وينظم قافلة طبية في الوادي الجديد، تضم جميع التخصصات الكشف على الأهالي بمركز الداخلة، وسيتم عقد مؤتمر حول المشكلات التي توجه المزارين بقرية تندة بمركز بلاط، كما سيتم تنظيم قافلة بيطرية الجمعة، للكشف على رؤس الماشية وتقديم الأمصال بقرية الشيخ صابر.

وفي أسيوط، يعتزم الحزب تنظيم دوري لكرة القدم بين المدارس الاعدادية بمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبنوب، في افترة من 15 إلى 30 نوفمبر.