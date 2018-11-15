المدارس التركية: رفع طالبة لعلامة رابعة تصرف طفولي. وليس لنا علاقة بـ أردوغان (فيديو)



قال عبد الباسط أحمد، مدير الشؤون القانونية للمدارس التركية، إن المدارس التركية بمصر عبارة عن شركة مساهمة مصرية، وأسست في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2009، ولا علاقة لها بالنظام التركي أو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو بالإخوان.



وأضاف مدير الشؤون القانونية للمدارس التركية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مجلس إدارة المدراس التركية يُعرض على الأمن المصري لكي يجدد تراخيص العمل كل عام، لافتًا إلى أن رئيس مجلس أمناء هذه المدارس هو مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة.



ولفت إلى أن صورة رفع علامة رابعة من أحد الطالبات في المدرسة كان في عام 2013، وتم معاقبة الطالبة في وقته، لافتًا إلى أن الطالبة ليست من إخوان وتصرفها كان طفوليًا.



