ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المدارس التركية: رفع طالبة لعلامة رابعة تصرف طفولي. وليس لنا علاقة بـ أردوغان (فيديو)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
المدارس التركية: رفع طالبة لعلامة رابعة تصرف طفولي. وليس لنا علاقة بـ أردوغان (فيديو)
طباعة
كساب أحمد
 

قال عبد الباسط أحمد، مدير الشؤون القانونية للمدارس التركية، إن المدارس التركية بمصر عبارة عن شركة مساهمة مصرية، وأسست في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2009، ولا علاقة لها بالنظام التركي أو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو بالإخوان.

وأضاف مدير الشؤون القانونية للمدارس التركية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مجلس إدارة المدراس التركية يُعرض على الأمن المصري لكي يجدد تراخيص العمل كل عام، لافتًا إلى أن رئيس مجلس أمناء هذه المدارس هو مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة.

ولفت إلى أن صورة رفع علامة رابعة من أحد الطالبات في المدرسة كان في عام 2013، وتم معاقبة الطالبة في وقته، لافتًا إلى أن الطالبة ليست من إخوان وتصرفها كان طفوليًا.

المزيد عن: توك شو المدارس التركية الإخوان أردوغان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 3:50:01 AM