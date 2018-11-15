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مجلس الوزراء: تعويض المتضررين من الأمطار في محافظة أسيوط

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
مجلس الوزراء: تعويض المتضررين من الأمطار في محافظة أسيوط
أمطار
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نعيم يوسف
 
أكد العميد علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء منعقدة بصفة مستمرة، لمتابعة تطورات أثار الأمطار في محافظات الجمهورية.

وأضاف "هريدي"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة TEN الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن التأثير الوحيد كان في أحد القرى بمحافظة أسيوط، حيث انهارت 5 منازل جزئيا لأنها مبنية بالطوب اللبن.

وأشار إلى أنه تم إخلاء هذه المنازل، وسيتم تعويض بعد انتهاء سوء الأحوال الجوية.
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