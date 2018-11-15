مناقشة كتاب "المزورون في الفن التشكيلي" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)





أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفل توقيع ومناقشة الطبعة الثانية من كتاب "المزورون في الفن التشكيلي" للدكتورة جيهان رجائي أستاذ علم الكيمياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك أمس الأربعاء بمكتبة القاهرة الكبرى تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.





بحضور الدكتورة فينوس جودة وزير البحث العلمي سابقا، والكاتب محمد سلماوي وحرمه الفنانة التشكيلية نازلي مدكور، والدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والفنان التشكيلي طه قرني، وكوكبة كبيرة من المثقفين أصدقاء الكاتبة.



