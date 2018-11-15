شوبير: تصريحاتي بشأن إلغاء الدوري تم تفسيرها بشكل خاطئ

أكد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تصريحاته بشأن إلغاء مسابقة الدوري تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "لابد من استكمال مسابقة الدوري حتى النهاية ولن يتم ذلك إلا من خلال وضع جدول دوري منتظم يتضمن مؤجلات الدوري".

وأضاف: "مسابقة الدوري قوية وتشهد منافسة بين الزمالك وبيراميدز وبعد خوض الأهلي لمؤجلاته ستشعل مسابقة الدوري".