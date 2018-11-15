متحدث "الكهرباء" يكشف سبب انقطاع التيار ببعض المناطق (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفترة الحالية لا يوجد فيها أي تخفيف في أحمال في شبكة الكهرباء، لافتًا إلى أن الاحتياطي الموجود الآن من الكهرباء قادر على تلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.



وأضاف، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود أي انقطاعات في الكهرباء في بعض المناطق يرجع إلى أن بعض الشبكات ليست على المستوى المطلوب، وهذا هو التحدي الذي يواجه وزارة الكهرباء حاليًا.



ولفت إلى أن الوزارة قامت بتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجهورية بمبلغ يُقدر بـ54 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، وتم رصد 24 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع، لافتًا إلى أن التطوير الذي يحدث في شبكة الكهرباء الآن أمر غير مسبوق.



