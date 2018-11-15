انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب متحديا الطقس السيء





رغم سوء الطقس وإغلاق بعض الطرق السريعة انطلقت الدورة الثالثة والأربعون من معرض الكويت الدولي للكتاب يوم الأربعاء بمشاركة 505 دور نشر ومؤسسة ثقافية وتعليمية من 26 دولة.





وتعيش الكويت حالة استنفار بسبب الهطول المستمر للأمطار منذ عدة أيام مما تسبب في غمر بعض المناطق بالماء وتأثر حركة النقل والملاحة. وأعلن مجلس الوزراء تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.





وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد الجبري في الافتتاح إن المعرض يعد تظاهرة كبرى على خريطة معارض الكتاب العالمية، وأصبح موسما للتلاقي الثقافي والفكري والأدبي والفني، ورمزا لتلاقي الثقافة العربية والعالمية.





يشمل برنامج المعرض أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل وحفلات توقيع لأحدث الإصدارات وعروض مسرح وسينما‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأنشطة للأطفال. ومن أبرز ضيوف المعرض الكاتب الكويتي طالب الرفاعي والشاعر السعودي فواز اللعبون والكاتب الأردني هزاع البراري والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.





ويرفع المعرض هذا العام شعار (القدس عاصمة فلسطين الأبدية) تضامنا مع مواطني الأراضي الفلسطينية. ويستضيف في هذا الإطار وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة.





وقال بسيسو في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح الرسمي للمعرض يوم الأربعاء ”نثمن دعم الكويت الدائم والمتواصل للقضية الفلسطينية، وهي مسألة لا تخضع لنقاش“.





وأضاف أن ”تواجد ’القدس‘ في المعرض يعكس تاريخ الكويت في دعم القضية الفلسطينية ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين“.





وتابع قائلا ”هذه التظاهرة الثقافية من شأنها أن تحقق الكثير من الأهداف المشتركة نحو استدامة الوعي تجاه القدس وفلسطين والقضايا العربية بشكل عام“.



