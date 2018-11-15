"الفجر الرياضي" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم العهد اللبناني

قال مصدر مقرب من السوري أحمد الصالح لاعب العهد اللبناني إن هناك مفاوضات قوية من جانب النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي أجرى اتصالا هاتفيا بحسام حطين وكيل اللاعب وأكد له رغبة المسئولين داخل القلعة الحمراء في ضم اللاعب السوري لدعم خط دفاعه في يناير.

وتابع المصدر بأن اللاعب سيكون متواجدا في الوقت الذي سيكون عبد الحفيظ متواجدا في عمان، وسيتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالصفقة.

وواصل المصدر بأن اللاعب يرحب بالانضمام للنادي الأهلي، وأن الأمر سيكون ميسرا هذه المرة عن المرة السابقة.

وأكمل المصدر بأن اللاعب يرغب في الانضمام للنادي الأهلي، ويتمنى أن تتم المفاوضات بنجاح.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.