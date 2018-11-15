بعد 46 عاما من تصويره.. عرض فيلم "آميزينج جريس" عن حفل إنشاد لأريثا فرانكين





بعد 46 عاما من تصويره وبعد ثلاثة أشهر من وفاتها، سيعرض حفل للإنشاد الديني لمغنية موسيقى السول الراحلة أريثا فرانكلين على شاشات السينما.





ويتناول فيلم (آميزينج جريس)، الذي تم تصويره في يناير كانون الثاني عام 1972 عندما كانت فرانكلين تبلغ من العمر 29 عاما، ليلتين قدمت فيهما فرانكلين حفلا في كنيسة بلوس انجليس.





إلا أن فرانكلين نفسها لا تقول الكثير في الفيلم ومدته 90 دقيقة.





وقالت سابرينا أوينز ابنة شقيقة فرانكلين والقائمة على ممتلكاتها وإحدى منتجي الفيلم لتلفزيون رويترز عن الفيلم ”إنه قداس كنسي. خالتي واقفة تغني... ليس هناك حوار لها مع أي أحد باستثناء بعض الأطقم الفنية حولها. سألت في جزء عن مفتاح وفي جزء آخر طلبت ماء ولكنها تقف فقط وتغني بشغف.. تقدم أفضل ما كانت تقوم به“.





وصدرت الأغاني الدينية في ألبوم في عام 1972 وكان من بين أفضل مبيعات فرانكلين ولكن الفيلم تأخر عرضه لسنوات بسبب مشاكل في ضبط التزامن بين الصوت والصورة. ومع تقدم التكنولوجيا أصبح من الممكن حل المشكلة. وتوصل المنتج آلان إليوت الذي تولى المشروع منذ عشرة أعوام لاتفاق مع ورثة فرانكلين بعد وفاتها في أغسطس آب كي يعرض الفيلم أخيرا.





وعُرض الفيلم لأول مرة يوم الاثنين وقوبل باستحسان من النقاد كما سيعرض في لوس انجليس بنهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر مما يؤهله للترشح لموسم جوائز هوليوود.