ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"التموين": هناك أشخاص يملكون شاليهات وسيارات فارهة يحصلون على الدعم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
التموين: هناك أشخاص يملكون شاليهات وسيارات فارهة يحصلون على الدعم
بطاقة تموينية
طباعة
داليا الحسين
 
كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، عن أعداد المواليد التي سيتم إضافتهم الفترة المقبلة، موضحا أنها تتراوح ما بين 6 إلى 9 ملايين مولود.

وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكاتب التموين تلقت 3 مليون طلب لإضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمرتب 2500 جنيه للموظفين وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.

وكشف عن وجود بعض المواطنين أثرياء ورغم ذلك يحصلون على دعم، مضيفًا: "سيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم".

وتابع: "هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم".
المزيد عن: مصر توك شو تموين اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 2:10:05 AM