"التموين": هناك أشخاص يملكون شاليهات وسيارات فارهة يحصلون على الدعم
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:10 صداليا الحسين
كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، عن أعداد المواليد التي سيتم إضافتهم الفترة المقبلة، موضحا أنها تتراوح ما بين 6 إلى 9 ملايين مولود.
وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكاتب التموين تلقت 3 مليون طلب لإضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمرتب 2500 جنيه للموظفين وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.
وكشف عن وجود بعض المواطنين أثرياء ورغم ذلك يحصلون على دعم، مضيفًا: "سيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم".
وتابع: "هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم".
وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكاتب التموين تلقت 3 مليون طلب لإضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمرتب 2500 جنيه للموظفين وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.
وكشف عن وجود بعض المواطنين أثرياء ورغم ذلك يحصلون على دعم، مضيفًا: "سيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم".
وتابع: "هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم".