"التموين": هناك أشخاص يملكون شاليهات وسيارات فارهة يحصلون على الدعم

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، عن أعداد المواليد التي سيتم إضافتهم الفترة المقبلة، موضحا أنها تتراوح ما بين 6 إلى 9 ملايين مولود.



وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكاتب التموين تلقت 3 مليون طلب لإضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمرتب 2500 جنيه للموظفين وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.



وكشف عن وجود بعض المواطنين أثرياء ورغم ذلك يحصلون على دعم، مضيفًا: "سيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم".



وتابع: "هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم".

