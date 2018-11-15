نشرة أخبار منتصف الليل.. برلماني عن ساطع النعماني: ضحى بنور عينيه في سبيل الوطن





توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ نعي الشهيد ساطع النعماني، وترحيب مصري برفع العقوبات عن إريتريا.





نعى النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أسرة الشهيد البطل العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، فى لندن، فجر اليوم، قبل عودته إلى القاهرة عقب جراحة أجراها فى لندن، والذي كان ضحية جماعة الإخوان الإرهابية فى اشتباكات ميدان النهضة، داعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته.





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بإيقاف مؤقت لضخ مياه الشرب من محطة مياه الصف المرشحة و قطع الخدمة عن مركز ومدينة الصف اعتبارا من الساعة 8 مساء الجمعة الموافق 16/11/2018 وحتى الــ 8 من صباح السبت الموافق 17/11/2018، وذلك لتنفيذ أعمال العمرات الدورية وتطهير بيارة العكرة وإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحابس وبوابات البيارة.





رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 14 الجاري، بتبني مجلس الأمن مشروع القرار برفع العقوبات عن إريتريا.





فى إطار استمرار فعاليات التدريب المشترك "درع العرب -1" والذي يجرى تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية، نفذت القوات العربية المشاركة إحدى المراحل الرئيسية للتدريب والتى تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.





أقدم 4 أشخاص علي الانتحار، بتناول أقراص مبيد حشري لحفظ الغلال، وذلك لمرور مزارع وعامل بحالة نفسية سيئة لمعاناتهما من مرض نفسي وعصبي، والآخرين طالب وطالبة لضعف مستواهما الدراسي وعدم انتظامها بالمدرسة.



