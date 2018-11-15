"التموين": 125 مليون جنيه تنفق شهريًا للمتوفين في البطاقة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن 125 مليون جنيه تنفق شهريًا للمتوفين في البطاقة التموينية.



وأضاف "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من ضمن حجم الأموال المهدرة بند الكيانات الوهمية على البطاقات التموينية، موضحًا أنه يتم إضافة شخصين في بطاقة التموين إلى 10 أفراد على غير الحقيقة وهي تكلف الدولة ملايين الجنيهات الشهرية وتصل إلى المليارات.



وتابع أن تلك الأموال المهدرة تعرقل إضافة المواليد وفي وصول الدعم إلى مستحقيه، متابعًا: "الدولة بتخرج غير الوهمي والمتوفي وليس غير المستحق حتى الآن".



ولفت إلى أنه تمت إضافة مليون أسرة تحت مظلة التموين بالقرار الاستثنائي 187 يشمل أرامل ومطلقات وموظفين يحصلون على مرتبات أقل من 1500 جنيه بإجمالي 4 أفراد.

