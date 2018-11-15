ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"التموين": 125 مليون جنيه تنفق شهريًا للمتوفين في البطاقة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
التموين: 125 مليون جنيه تنفق شهريًا للمتوفين في البطاقة
تموين - ارشيفية
طباعة
داليا الحسين
 
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن 125 مليون جنيه تنفق شهريًا للمتوفين في البطاقة التموينية.

وأضاف "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من ضمن حجم الأموال المهدرة بند الكيانات الوهمية على البطاقات التموينية، موضحًا أنه يتم إضافة شخصين في بطاقة التموين إلى 10 أفراد على غير الحقيقة وهي تكلف الدولة ملايين الجنيهات الشهرية وتصل إلى المليارات.

وتابع أن تلك الأموال المهدرة تعرقل إضافة المواليد وفي وصول الدعم إلى مستحقيه، متابعًا: "الدولة بتخرج غير الوهمي والمتوفي وليس غير المستحق حتى الآن".

ولفت إلى أنه تمت إضافة مليون أسرة تحت مظلة التموين بالقرار الاستثنائي 187 يشمل أرامل ومطلقات وموظفين يحصلون على مرتبات أقل من 1500 جنيه بإجمالي 4 أفراد.
المزيد عن: مصر تموين بطاقات تموينية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:40:00 AM