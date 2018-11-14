بارنييه: الاتفاق البديل سيبقي المملكة المتحدة بالمنطقة الجمركية

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء، إن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يتضمن بنداً خاصاً بالاتفاق البديل يقضي بأن تظل المملكة المتحدة بأكملها في نفس المنطقة الجمركية للاتحاد.







وقال مفوض الاتحاد بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه، إن الاتفاق البديل "تغير بشكل كبير" عن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي كان سيتعامل مع بريطانيا وأيرلندا الشمالية بشكل مختلف، مشيراً إلى أن ما تم مؤخراً جاء على أساس مقترحات لندن.







وكان الاتفاق البديل يمثل نقطة الخلاف الرئيسية، حيث أصرت بريطانيا على أنها لا تستطيع قبول خطط بروكسل.