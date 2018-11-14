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بارنييه: الاتفاق البديل سيبقي المملكة المتحدة بالمنطقة الجمركية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:55 م
بارنييه: الاتفاق البديل سيبقي المملكة المتحدة بالمنطقة الجمركية
ميشيل بارنييه
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وكالات
 
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء، إن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يتضمن بنداً خاصاً بالاتفاق البديل يقضي بأن تظل المملكة المتحدة بأكملها في نفس المنطقة الجمركية للاتحاد.



وقال مفوض الاتحاد بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه، إن الاتفاق البديل "تغير بشكل كبير" عن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي كان سيتعامل مع بريطانيا وأيرلندا الشمالية بشكل مختلف، مشيراً إلى أن ما تم مؤخراً جاء على أساس مقترحات لندن.



وكان الاتفاق البديل يمثل نقطة الخلاف الرئيسية، حيث أصرت بريطانيا على أنها لا تستطيع قبول خطط بروكسل.



وقال بارنييه، إن نص الاتفاق الذي يتألف من 585 صفحة يتضمن بنوداً لضمان وجود فرصة متكافئة في العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أنه "لن يتم استخدامه"، بل سيتم اللجوء إليه فقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين، في وقت مناسب.
المزيد عن: ميشيل بارنيه المنطقة المملكة الجمركية البديل الاتفاق الاتحاد
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