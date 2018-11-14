"عاشور" يعلن تضامن نقابة المحامين مع الشعب الفلسطيني‎

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني، قائلا: "يخوض شعبنا العربي في غزة آخر معارك الإبادة والتشفي والتصفية لشعب فلسطين هذا العام، ويواصل العالم بكل فصائله الأمريكي والأوروبي والإسلامي وكثيـر من العرب تواطؤهم على شعبنا وسكوتا على العدو الصهيوني الجائر".





وأكد أن نقابة المحامين تعلن تأييدها لكل مقاومة وكل دفاع وكل قتال يحفظ الأرض والعرض والكرامة في مواجهة العدوان الصهيوني وتناشد النقابة جميع الحكومات العربية والإسلامية، ودول الانصاف في العالم المساندة للشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته وأرضه وشعبه بكل ما تملك من مقومات.





وأوضح أن المحامين كلفت النقابات الفرعية وتناشد النقابات العربية بإعادة رفع العلم الفلسطيني على مبانيـها كدعم ومساندة شرعية لشرفاء يقاتلون ويدفعون الدماء.



