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أسامة كمال ينفرد باتصال رئيس مجلس الأمة الكويتي عن أزمة الهاشم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:50 م
أسامة كمال ينفرد باتصال رئيس مجلس الأمة الكويتي عن أزمة الهاشم
أسامة كمال
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الفجر الفني
 
افتتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، مقدمة حلقته للتراشق الحالي بين شخصيات كويتية ومصرية للرد على إحدى النائبات الكويتيات وهي صفاء الهاشم، التي هاجمت الحكومة المصرية.

وانفرد كمال، في حلقة "الأربعاء"، باتصال هاتفي مع مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، في محاولة لإنهاء الأزمة وتوجيه نصائح للمصريين والكويتيين المعلقين على الأزمة عبر التلاسن.

وقال كمال:"الكلمات على السوشيال ميديا بين ناس فى مصر وناس فى الكويت سبقها كلام ما كنش يصح يطلع من شخصية مسئولة فى الكويت.. طلع الكلام اللى طلع زيه قبل كده سواء طلع من ناس عندنا فى مصر أو طلع من ناس فى الكويت".

وأضاف:"فى الوسط بيقف العقلاء محتارين بيسألوا هو لازمة الكلام ده أصلا وآيه مناسبته.. وآخر تصريح تليفزيونى محترم سمعته صدر فى فيديو على قناة الشاهد المحترمة للإعلامى الكويتى جعفر على بيرد على الطرفين".

وتابع: "قبله طلع فيديو للمحترم السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى بيعدد ويعدد فى الحاجات اللى بتربط الكويت ومصر، وكلامه زى كل مرة كلام طالع من خبرة ومن وعى كبير ورؤية تليق بمجلس الأمة الكويتى ورئيسه مرزوق الغانم".

واستطرد:"هل ممكن يجى اليوم والناس المتسرعة من الطرفين، تسأل نفسها هو آيه الهدف من اشعال الفتنة فى كل مرة وجر الكبار للرد على تصرفات فردية هنا وهناك؟".
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