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محامٍ: نقابة الأطباء بالغربية جمعت 120 مليون جنيه لبناء شقق ولم تفعل شيئًا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
محامٍ: نقابة الأطباء بالغربية جمعت 120 مليون جنيه لبناء شقق ولم تفعل شيئًا
نقابة الأطباء
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كساب أحمد
 
قال المحامي محمد حجازي، إن نقابة المهن الطبية بمحافظة الغربية، قامت بمناقصة لإنشاء مجمع سكني للأطباء في طنطا، وقامت باختيار أحد الشركات لتنفيذ المجمع السكني في عام 2012، وإلى الآن لم يتم تنفيذ أكثر من 20% من المجمع.

وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، مساء الأربعاء، أنه فُسخ العقد بين مالكة الأرض الأساسية والشركة القائمة على المشروع بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن قيمة المبالغ التي دفعها الأطباء للشركة القائمة على المشروع 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء هي من تعاونت مع شركة المقاولات في تحصيل أكثر من 120 مليون من الاطباء لبناء الشقق السكنية الأطباء، مضيفًا أنه تقدم ببلاغ في قسم طنطا ومباحث الأموال العامة لاسترداد أموال الأطباء، خاصة أن المشروع كان من المفترض أن ينتهي في عام2016، وهذا لم يحدث.

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