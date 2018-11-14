مارادونا يتراجع: أنا أعشق ميسي

عدَل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا الذي انتقد بشدة ليونيل ميسي الشهر الماضي، من لهجته تجاه مواطنه، مؤكدًا أنه من "أشد أنصاره" و"أنا أعشقه" وأعرب عن أمله بعودته إلى صفوف المنتخب.





وقال مارادونا في تصريحات نقلتها الأربعاء صحيفة "ماركا" الإسبانية "ليو هو صديقي، ولا يمكن أبداً التحدث بالسوء عن صديق. أنا أعشق ليو".





وكان مارادونا انتقد ميسي الشهر الماضي عندما قال "من الصعب أن تصنع قائداً من رجل يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة".





وأردف اللاعب الذي قاد منتخب بلاده كلاعب إلى الفوز بكأس العالم 1986 في المكسيك، وكمدرب بوجود ميسي في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، "دعونا نتوقف عن تأليه ميسي. إنه مجرد لاعب آخر من الأرجنتين".





ولدى سؤاله عن هذه التصريحات أجاب "كل ما ورد كان خاطئاً. أقول إن ليو هو ظاهرة، ثمة لاعبون كثر يذهبون إلى المرحاض 20 مرة، لكني لم ألمح إلى ليو على الاطلاق".





وأضاف "ما كان يريده ليو هو تغيير ملابسه بسرعة، الدخول إلى أرضية الملعب ولمس الكرة، وهي أشياء قلة من اللاعبين كانوا يقومون بها. لقد تعبت، وأريد القول للأشخاص الذين يتكلمون عن هذه الأمور بأني من أشد أنصار ليو".





وتابع "منذ أن بدأ ميسي اللعب في برشلونة، حاولوا دائماً وضعي في مواجهته".





في المقابل، دعا مارادونا إلى عودة قائد برشلونة إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني بعد أن قرر ميسي الابتعاد قليلاً في الوقت الحالي، وتحديدًا منذ خروج الأرجنتين على يد فرنسا في الدور الثاني من مونديال روسيا 2018 بخسارتها أمامها 3-4.





وقال مارادونا "اعتقد بأنه يتعين عليه العودة، وإلا فنحن في مأزق. لا نملك لاعباً مثله يستطيع تبادل الكرة مع زملائه. لكن في هذه اللحظة يجب أن يخلد للراحة".



