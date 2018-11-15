إنقاذ 22 صيادًا عقب غرق مركب صيد شمال الغردقة

تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع جمعية الإنقاذ البحري، مساء الأربعاء، من إنقاذ 22 صيادًا كانوا على متن مركب صيد تسمي "أبو ريان" عقب تعرضها للغرق شمال مدينة الغردقة.



ومن جانبه أكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن المركب اصطدم بالشعاب المرجانية وبالقرب من الشاطئ حيث تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع طاقم جمعية الإنقاذ البحري من إنقاذ الصيادين الـ22 دون إصابات.



وأضاف الطيب، أن الغرق بسبب حدوث عطل مفاجئ لأجهزة المركب وتعطلت أجهزة الملاحة، ما أدى إلى اصطدام المركب بالشعب المرجانية؛ مؤكدا أن المركب غرقت في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر داخل نطاق مدينة الغردقة.



