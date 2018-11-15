ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنقاذ 22 صيادًا عقب غرق مركب صيد شمال الغردقة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
إنقاذ 22 صيادًا عقب غرق مركب صيد شمال الغردقة
طباعة
محمد طه
 
تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع جمعية الإنقاذ البحري، مساء الأربعاء، من إنقاذ 22 صيادًا كانوا على متن مركب صيد تسمي "أبو ريان" عقب تعرضها للغرق شمال مدينة الغردقة. 

ومن جانبه أكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن المركب اصطدم بالشعاب المرجانية وبالقرب من الشاطئ حيث تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع طاقم جمعية الإنقاذ البحري من إنقاذ الصيادين الـ22 دون إصابات.

وأضاف الطيب، أن الغرق بسبب حدوث عطل مفاجئ لأجهزة المركب وتعطلت أجهزة الملاحة، ما أدى إلى اصطدام المركب بالشعب المرجانية؛ مؤكدا أن المركب غرقت في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر داخل نطاق مدينة الغردقة.

المزيد عن: مصر مركب صيد الغردقة البحر الأحمر اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:50:02 AM