زي النهاردة بتاريخ 15-11-2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15 - 11 - 2018





** أحداث





* 565 - جستين الثاني يخلف عمه جستينيان الأول إمبراطورًا للإمبراطورية البيزنطية.





* 1533 - فرانثيسكو بيثارو يصل إلى قوسقو عاصمة إمبراطورية الإنكا.





* 1791 - جامعة جورجتاون تفتح أبوابها لتكون بذلك أول جامعة كاثوليكية في الولايات المتحدة.





* 1820 - أهل فاس البالي يبايعون مولاي إبراهيم بن اليزيد خارجين بذلك عن بيعة السلطان سليمان بن محمد.





* 1821 - القاجاريون يهاجمون الأناضول الشرقية ويحاصرون بغداد.





* 1889 - بداية النظام الجمهوري في البرازيل.





* 1920 - عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.





* 1930 - صدور القانون "رقم 49 لسنة 1930" بشأن إصلاح الأزهر، وهو الذي مهد لظهور الجامعة الأزهرية.





* 1939 - افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.





* 1943 - الزعيم الألماني هاينريش هيملر يأمر بوضع الغجر على نفس المستوى مع اليهود ووضعهم في معسكرات الاعتقال من أجل إبادتهم.





* 1948 - ضبط عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمون في مصر أثناء قيامهم بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب، فيما عرف بقضية السيارة الجيب.





* 1955 - أمين عام الحزب الحر الدستوري الجديد في تونس صالح بن يوسف يرفض حضور مؤتمر الحزب في صفاقس ويوجه اتهام لرئيس الحزب الحبيب بورقيبة بالخيانة ويدعو إلى مقاومة الفرنسيين.





* 1961 - بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.





* 1969 - متظاهرون تتراوح أعدادهم بين 250000 و500000 يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة "بالمسيرة ضد الموت".





* 1973 - عملية تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك بعد نهاية معارك حرب أكتوبر.





* 1976 - قوات الردع العربية تدخل بيروت في محاولة لإيقاف الحرب الأهلية التي تفجرت في 13 أبريل 1975 بين المسلمين والمسيحيين.





* 1979 - تيد كازينسكي يضع عبوة متفجرة في عنبر الشحن من رحلة من شيكاغو، إلينوي إلى واشنطن، مما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري.





* 1988 - المجلس الوطني الفلسطيني يعلن من الجزائر الاستقلال وقيام دولة فلسطين وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى برئاسة ياسر عرفات.





* 2000 - تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية.





* 2001 - مايكروسوفت تعرض إكس بوكس في الأسواق.





* 2002 - انتخاب هو جينتاو أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني، ويعتبر ذلك تمهيدًا لاختياره رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية.





* 2003 - تفجيرات إرهابية في إسطنبول بتركيا أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.





* 2006 - قناة الجزيرة تطلق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية تحت اسم قناة الجزيرة الإنجليزية.





* 2012 - الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شى جين بينغ أمينًا عامًا للحزب خلفًا لهو جينتاو.





* 2012 - كتائب عز الدين القسام تستخدم صواريخ فجر 5 لأول مرة وتقصف تل أبيب خلال هذا اليوم بصاروخ فجر 5 وصاروخ M75.





* 2017 - لوحة سالفاتور مندي، لليوناردو دا فينشي، تباع في مزاد علني بمبلغ 450.3 مليون دولار، ما يجعلها في أعلى قائمة أغلى اللوحات الفنية.









** مواليد





* 1316 - جان الأول، ملك فرنسا.





* 1397 - نيقولا الخامس.





* 1498 - الملكة إليونورا هابسبورغ، ملكة البرتغال وفرنسا.





* 1708 - ويليام بيت الأكبر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1738 - ويليام هيرشل، عالم بريطاني في علم الفلك.





* 1778 - جوفاني باتيستا بلزوني، مستكشف ومغامر إيطالي.





* 1852 - الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.





* 1860 - ماكس فون أوبنهايم، رحالة ودبلوماسي وعالم في علم الآثار ألماني.





* 1862 - غرهارت هاوبتمان، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1912.





* 1874 - أوغست كروغ، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1920.





* 1886 - ريني غينون، أديب فرنسي.





* 1889 - طه حسين، أديب وناقد ووزير مصري وملقب "بعميد الأدب العربي".





* 1891 - إرفين رومل، قائد عسكري ألماني وملقب "بثعلب الصحراء".





* 1891 - أفيريل هاريمان، رجل أعمال وسياسي ودبلوماسي أمريكي.





* 1907 - كلاوس فون شتاوفنبرج، عسكري ألماني.





* 1908 - فاطمة رشدي، ممثلة مصرية.





* 1922 - محمد سلمان، مخرج وممثل لبناني.





* 1931 - مواي كيباكي، رئيس كينيا.





* 1932 - أحمد بهجت، كاتب مصري.





* 1932 - بيتولا كلارك، مغنية إنجليزية.





* 1938 - سميرة أحمد، ممثلة مصرية.





* 1942 - دانييل بارينبويم، عازف بيانو وقائد أوركسترا أرجنتيني.





* 1946 - فيصل الحجي بوخضور، سفير ووزير كويتي.





* 1947 - بيل ريتشاردسون، سياسي أمريكي.





* 1970 - باتريك مبوما، لاعب كرة قدم كاميروني.





* 1971 - غوران توفيغدزيتش، لاعب ومدرب كرة قدم صربي.





* 1973 - أميرة العايدي، ممثلة مصرية.





* 1973 - سدني تاميا بوايتير، ممثلة أمريكية.





* 1979 - خوسيمي، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1981 - سامي الشيخ، ممثل مصري.





* 1981 - لاميتا فرنجية، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.





* 1982 - محمد فراج، ممثل مصري.





* 1983 - مديحة كنيفاتي، ممثلة سورية.





* 1983 - فرناندو فيرداسكو، لاعب كرة مضرب إسباني.





* 1987 - إساياه أوسبورن، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1988 - دعاء المغازي، مذيعة مصرية.





* 1991 - شيلين وودلي، ممثلة أمريكية.





* 1992 - دانييلا سيغيل، لاعبة كرة مضرب تشيلية.





* 1992 - كيفين فيمر، لاعب كرة قدم نمساوي.





* 1993 - باولو ديبالا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





* 1995 - كارل أنتوني تاونز، لاعب كرة سلة أمريكي.









** وفيات





* 655 - بيندا، ملك مرسيا.





* 1188 - أسامة بن منقذ، شاعر وأحد الأبطال المسلمين في الحروب الصليبية.





* 1280 - ألبيرتوس ماغنوس، فيلسوف وقديس ألماني.





* 1630 - يوهانس كيبلر، عالم رياضيات وفيزياء وفلكي ألماني.





* 1670 - جون آموس كومينيوس، كاتب تشيكي.





* 1706 - تسانغيانغ غياتسو، الدالاي لاما السادس.





* 1795 - شارل إيميديه فيليب فان لو، رسام فرنسي.





* 1908 - تسي شي، إمبراطورة الصين.





* 1916 - هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.





* 1917 - إميل دوركايم، فيلسوف فرنسي وعالم في علم الاجتماع.





* 1919 - محمد فريد، أحد قادة الحركة الوطنية في مصر.





* 1919 - ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913.





* 1922 - ديميتريوس غوناريس، رئيس وزراء اليونان.





* 1922 - جورجيوس هاتزيانسيتيس، عسكري يوناني.





* 1959 - تشارلز ويلسون، عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.





* 1990 - هند أبي اللمع، ممثلة لبنانية.





* 2000 - إدواردو أنييلي، ابن جياني أنييللي رئيس نادي يوفنتوس السابق.





* 2003 - محمد شكري روائي مغربي.





* 2012 - تيوفيل أبيغا، لاعب كرة قدم كاميروني.





* 2013 - غلافكوس كليريدس، سياسي ومحام قبرصي.





* 2014 - فاليري ميزاغ، لاعب كرة قدم كاميروني.









** أعياد ومناسبات





* عيد الاستقلال في فلسطين.





* عيد الجمهورية في البرازيل.





* يوم بغداد.





* عيد "شيتشي غو سان" في اليابان.