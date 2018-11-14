بالأرقام.. إيرادات السينما أمس الثلاثاء.. "البدلة" يتصدر و"الفيشاوي" في المركز الثاني

تصدر فيلم "البدلة" للنجمين تامر حسني وأكرم حسني، قائمة آيرادات أمس الثلاثاء،محققاً مبلغ 75,884 جنيه، لتبلغ إيراداته في الأسبوع 12 من طرحه، مبلغ 743,153 جنيه، بإجمالي إيردات تجاوز 59,788,421 جنيه.



واحتل فيلم "عيار ناري" للفنان أحمد الفيشاوي، المركز الثاني، محققاً مبلغ 48,902 جنيه، لتبلغ إيراداته في أسبوعه السادس مبلغ 459,411 جنيه، بإجمالي إيردات تجاوز 6,184,069 جنيه.



وجاء فيلم "كدبة بيضة" من بطولة الفنانة ناهد السباعي، في المركز الثالث، محققاً مبلغ 23,943 جنيه، لتبلغ إيراداته في أسبوعه الرابع 218,215 جنيه، بإجمالي إيرادات تجاوز 1,458,988 جنيه.



واحتل فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان، المركز الرابع، محققاً مبلغ 9,223 جنيه، لتبلغ إيراداته في الأسبوع 12 من طرحه 75,010 جنيه، بإجمالي إيرادات تجاوز 23,262,752 جنيه.



وفي المركز الخامس، جاء فيلم "الكويسين" للفنان أحمد فهمي، محققاً مبلغ 7,477 جنيه، لتبلغ إيرداته في الأسبوع 12 من طرحه 91,370 جنيه، بإجمالي إيرادات تجاوز 20,911,528 جنيه.



وحقق فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف، أمس الثلاثاء، مبلغ 3,546جنيه، وحقق فيلم "سوق الجمعة" للفنان عمرو عبدالجليل، مبلغ 3,267 جنيه، وتذيل فيلم "بيكيا" للفنان محمد رجب، القائمة، محققاًمبلغ 3,402 جنيه،