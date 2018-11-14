أخبار يوفنتوس - السيدة العجوز تصرف النظر عن رودريجيز

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ الكولومبي جيمس رودريجيز توقفت بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة في الركبة.





وكانت هناك شائعات متكررة من احتمال انضمام اللاعب ليوفنتوس في يناير أو يونيو وكان سيتمكن من لم الشمل مع زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.





وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن النجم الكولومبي سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لتمزق جزئي في الرباط الجانبي الجانبي في الركبة اليسرى.





ومن غير المحتمل أن يتمكن جيمس رودريجيز من اللعب مرة أخرى قبل نهاية عام 2018، وهو في الموسم الثاني من فترة إعارته لمدة عامين من ريال مدريد وصنع حتى الآن بثلاثة أهداف في ثماني مباريات في البوندزليجا.



