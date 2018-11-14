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بي ام دبليو تكشف عن الفئة الثالثة الجديدة "M340i"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:29 م
بي ام دبليو تكشف عن الفئة الثالثة الجديدة M340i
بي ام دبليو M340i
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كشفت شركة بي ام دبليو البافارية بشكل رسمي عن فئة M340i، وتعد أقوى فئات الفئة الثالثة قبل M3.

تتوفر M340i بفئتين مختلفتين، الأولى تأتي بنظام الدفع الخلفي والثانية تأتي بنظام الدفع الكلي xDrive. تتميز M340i من الخارج بلمسات رياضية متنوعة تميزها عن باقي الفئات ويمكن رؤيتها في الشبك الأمامي والمرايا الجانبية والجنوط ومخارج العادم في الخلف. ومن الداخل تتميز M340i كذلك بمقاعد وجلود فاخرة وتطعيمات مميزة من الخشب أو الألمنيوم.

من حيث الأداء، تحمل M340i محرك 6 سلندر ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 382 حصان وعزم يصل إلى 500 نيوتن-متر. هذه القوة تطلق M340i من 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية بنظام xDrive. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بي ام دبليو M340i تأتي لمنافسة مرسيدس C43 AMG التي أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية بكل قوة، فهل ينجح هذا الجيل في منافسة مرسيدس؟ شاركونا آرائكم.
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