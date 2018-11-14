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صاعقة رعدية قوية تفاجئ شخصا يصور بجواله هطول الأمطار في الكويت (فيديو)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:26 م
صاعقة رعدية قوية تفاجئ شخصا يصور بجواله هطول الأمطار في الكويت (فيديو)
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وكالات
 

فاجأت صاعقة رعدية قوية شخصا في الكويت أثناء تصويره مقطع فيديو بواسطة جواله يُوثق من خلاله هطول الأمطار بغزارة.

ووفقا للمقطع المصور فإن شخصا كان يقف مع زميل له في ساحة لمواقف السيارات بالكويت، ويقوم بتصوير غزارة هطول الأمطار، ففاجأته صاعقة رعدية قوية ضربت بالقرب منه وأدت لاختلال توازنه ومن ثم انقطاع التصوير.

وتشهد الكويت حاليا حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.


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