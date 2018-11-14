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لعبة "PUBG" قادمة لأجهزة PS4 في هذا العام

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:24 م
لعبة PUBG قادمة لأجهزة PS4 في هذا العام
PUBG
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سيكونون محبو اللعبة الشهيرة PlayerUnknown’s Battlegrounds والمعروفة باسم PUBG على موعد كبير في 7 ديسمبر القادم، وتتجهز الشركة المطورة للعبة إطلاقها على أجهزة ألعاب سوني PS4 وبعد عام من إطلاقها على أجهزة Xbox.

وبالطبع وعلى عكس المنافس الرئيسي Fortnite، ستكون اللعبة مدفوعة، بحيث يتوجب على اللاعبين دفع 30$ لشراء اللعبة الأساسية، فيما سيكون عليهم دفع 50$ لشراء نسخة البقاء ” Survivor”، و60$ لشراء نسخة الأبطال ” Champion”. كما وستتيح الشركة اليوم عملية الطلب المسبق لشراء العملات ” G-Coin” والإضافات الأخرى قبل صدور اللعبة.

ستحتوي اللعبة على أغلب المزايا المتوفرة على أجهزة Xbox ونسخة نظام ويندوز، لكنها ستكون بطابع مختلف بسبب نوعية الجهاز، كما أن اللعب ستدعم تقنية الواقع الافتراضي على أجهزة PS4 Pro مما يعطي جوًا مختلفًا للعب.
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