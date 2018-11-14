غدًا.. تعطل العمل في "بورصة الكويت" لسوء الأحوال الجوية

أعلنت بورصة الكویت تمدید تعطیل أعمالها إلى غدًا الخمیس، على خلفیة تقلبات الطقس وموجة الأمطار التي تشهدھا البلاد حالیا.





وقالت بورصة الكویت في بیان الیوم الأربعاء على موقعھا الإلكتروني، إنها ستعطل أعمالھا بناء على تعلیمات هیئة أسواق المال الكویتیة ونظرا إلى سوء الأحوال الجویة في البلاد.





وكانت البورصة قد أغلقت تعاملاتها الثلاثاء الماضي على انخفاض المؤشر العام 1.8 نقطة لیبلغ مستوى 5101.7 نقطة بنسبة 0.04 في المئة وبلغت كمیات التداولات 99.8 ملیون سھم تمت من خلال 4600 صفقة نقدیة بقیمة 16 ملیون دینار كویتي (نحو 52.8 ملیون دولار أمریكي).





وقرر مجلس الوزراء الكویتي في وقت سابق من الیوم استمرار تعطیل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة والكلیات والمدارس الحكومیة والخاصة غدا واعتباره یوم "راحة" كإجراء احترازي نظرا إلى تقلبات الطقس والأمطار التي تشھدھا البلاد.





كما أعلن اتحاد المصارف عن تعطل العمل أيضا بالبنوك بسبب أحوال الطقس.