أسرة فيلم "رأس السنة" تنتهي من التصوير في هذا التوقيت

ينتهي أبطال فيلم "رأس السنة" بعد 48 ساعة، من التصوير، والذي يلعب بطولته إياد نصار وإنجى المقدم، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، إذ انتهى مخرج العمل من تصوير أغلب المشاهد الخارجية فى مدينة الغردقة، على أن يستكمل تصوير الأيام المتبقية خلال الأيام المقبلة، عقب الاستقرار على الديكور الأخير .





وقررت الشركة المنتجة طرح الفيلم فى إجازة نصف العام المقبلة، خاصة أن موسمى عيد الفطر والأضحى مزدحمان للغاية، وهو ما جعل الجهة المنتجة تقرر طرحه ما بين شهري يناير وفبراير المقبلين.





فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، وتم تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الأسبوع قبل الماضى فى مدينة الغردقة.