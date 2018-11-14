"التحالف" يرصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الحوثيون باتجاه ميناء الحديدة



يأتي قصف ميليشيا الحوثي العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل و أسير على يد قوات المقاومة اليمنية.

رصدت دفاعات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ في البحر أطلقه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من مديرية الصليف كان يستهدف ميناء الحديدة.