الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق البريكست

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تأييدها لمسودة اتفاق البريكست الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعد اجتماع للحكومة استمر أكثر من 5 ساعات.







وقالت ماي أمام مقر الحكومة: "القرار الجماعي للحكومة هو أن على الحكومة الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".