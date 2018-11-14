الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق البريكست
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:14 موكالات
أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تأييدها لمسودة اتفاق البريكست الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعد اجتماع للحكومة استمر أكثر من 5 ساعات.
وقالت ماي أمام مقر الحكومة: "القرار الجماعي للحكومة هو أن على الحكومة الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".
وقالت ماي أمام مقر الحكومة: "القرار الجماعي للحكومة هو أن على الحكومة الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".
المزيد عن: مسودة تيريزا ماي بريكست الحكومة البريطانية اتفاق