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الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق البريكست

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:14 م
الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق البريكست
تيريزا ماي
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وكالات
 
أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تأييدها لمسودة اتفاق البريكست الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعد اجتماع للحكومة استمر أكثر من 5 ساعات.



وقالت ماي أمام مقر الحكومة: "القرار الجماعي للحكومة هو أن على الحكومة الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".
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