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الأرصاد: استعداد مصر جنبها مخاطر السيول وأنقذها من مصير الكويت والأردن

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:19 م
الأرصاد: استعداد مصر جنبها مخاطر السيول وأنقذها من مصير الكويت والأردن
الدكتور أحمد عبد العال
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رقية جمال
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لديها استعداد قوي جنبها مخاطر السيول، ولم يشعر المواطنين بأي خطر مثل ما وقع في الكويت والأردن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الكويت والأردن لم يكونا مستعدين للتغييرات المناخية هذا العام، وشهدنا تغييرات مناخية على كل مستوى العالم.

وتابع أن السيول في مصر خريفية وليست شتاءًا، فالأمطار تأتي من منخفض السودان الموسمي، وتتقابل مع موجه الهواء من أوروبا، مما يساهم في سقوط الأمطار، والسيول في البحر الأحمر يكون بسبب سلاسل الجبال، ولا توجد ظاهرة تسمى بالسيول ولكن الأرض وتضاريسها هي التي تسمي الأمطار سواء غزيرة أو خفيفة أو سيول.
المزيد عن: مصر طقس سيول درجات الحرارة الدكتور أحمد عبد العال أرصاد
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