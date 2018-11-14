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غالية بنعلي تنافس في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"فتوى"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:07 م
غالية بنعلي تنافس في مهرجان القاهرة السينمائي بـفتوى
غالية بنعلي
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الفجر الفني
 
تفاجئ الفنانة التونسية غالية بنعلي، جمهورها المصري بزيارة خاطفة إلى القاهرة تخلع خلالها عباءتها الفنية كمطربة، وتدخل المنافسة على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، عبر فيلمها التونسي "فتوى".
 
تعود غالية هذه المرة بكونها "ممثلة"، عبر مشاركتها في بطولة الفيلم التونسي المثير للجدل "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، والذى نال الجائزة الكبرى "التانيت الذهبي" فى فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية منذ أيام، كما حصل بطله الممثل التونسي أحمد حفيان على جائزة أفضل ممثل، وتدخل به فى المنافسة على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، المقرر انطلاق فعاليات دورته الأربعين مساء الثلاثاء المقبل.


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